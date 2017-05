Luchtig & licht: zomerse groentepizza

Wat heb je nodig:

1 vel bladerdeeg

2 el room

6 el tomatenpassata

2 el tijmblaadjes + extra om af te werken

1/2 courgette, in plakjes

1/2 rode ui, in ringen

1/2 gele paprika, in ringen

1/2 rode paprika, in ringen

1 tl cayennepeper

handvol pijnboompitten

100 g geraspte mozzarella

peper en zout

olijfolie



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200ºC. Rol het bladerdeeg uit op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrijk met olijfolie.

Stap 2: Roer de room onder de passata en smeer dit op de bodem van de pizza.

Stap 3: Beleg de taart met de groenten. Bestrooi met de cayennepeper en de tijmblaadjes. Strooi er de mozzarella en pijnboompitten over, bedruppel met olijfolie en kruid met peper en zout. Zet de pizza 25 minuten in de oven.