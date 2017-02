Liefde is ... samen die geroosterde bloemkool opeten

Wat heb je nodig:

1 bloemkool, zonder loof

pitjes van 1 granaatappel

40 g pijnboompitten

1 groentebouillonblokje

30 g boter

10 g vloeibare honing

peper en zout



Voor de saus:

1 bosje platte peterselie, gehakt

1 bosje munt, gehakt

150 g mayonaise

150 g zure room

1 teentje look, gehakt

1/2 citroen, geraspt & geperst

olijfolie

2 à 3 anjovisfilets uit blik

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de volledige bloemkool 15 minuten in voldoende water met het bouillonblokje. Verwarm de oven voor op 220°C.

Stap 2: Smelt de boter in de microgolfoven en meng er de honing onder. Haal de bloemkool uit de bouillon en laat even drogen. Schik in een ovenschaal. Giet er de honingboter over en zet 25 minuten in de oven.

Stap 3: Mix voor de saus alle ingrediënten in een blender en kruid met peper en zout.

Stap 4: Haal de bloemkool uit de oven en kruid met peper en zout. Giet er de saus over en garneer met de pijnboompitten, de granaatappelpitten en de peterselie.



Tip: Lekker als vegetarisch gerecht of met een stukje gegrilde kip of varkensvlees.