Lekker én goedkoop: pittige balletjes met rijst en sla

Wat heb je nodig:

800 g varkensgehakt

200 g basmatirijst

1 ui, gesnipperd

1 ei

3 el paneermeel

cayennepeper

2 el platte peterselie, gehakt

8 grote bladeren ijsbergsla

2 avocado's

1 el citroensap

enkele blaadjes basilicum

100 g zure room

50 g geraspte Parmezaanse kaas

120 g zoete maïs, uitgelekt gewicht

zonnebloemolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Stap 2: Meng de ui samen met het ei en het paneermeel onder het gehakt. Breng op smaak met cayennepeper, peterselie, peper en zout. Rol met vochtige handen kleine balletjes van het gehakt.

Stap 3: Verhit een scheut zonnebloemolie in een koekenpan en bak de balletjes goudbruin.

Stap 4: Haal het vruchtvlees uit de avocado's en snij in blokjes. Besprenkel met citroensap. Besmeer elk ijsbergblad met wat zure room, verdeel er wat rijst over, dan de maïs en blokjes avocado. Leg er een drietal balletjes op en werk af met de geraspte kaas en enkele blaadjes basilicum.