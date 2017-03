Lamskroon in een feestelijk jasje van pesto en bladerdeeg

Wat heb je nodig:

2 lamskronen

50 g boter

2 el truffelpesto

2 vellen bladerdeeg

425 g krielaardappeltjes, gehalveerd

500 g witte champignons, in vier

250 g peulen, in reepjes

olijfolie

150 g zongedroogde tomaten

4 el pijnboompitten

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200 °C.

Stap 2: Kruid de lamskronen met peper en zout. Bak goudbruin op een hoog vuur in de boter. Haal uit de pan en dep het vlees droog. Leg elke lamskroon op een vel bladerdeeg, besmeer met de truffelpesto en vouw dicht. Druk de randen goed aan en snij het overtollige deeg weg.

Stap 3: Bak de lamskronen 15 minuten in de oven. Bak ook de krielaardappeltjes in de oven.

Stap 4: Maak intussen de groenten schoon en snij in hapklare stukken. Bak in de olijfolie samen met de zongedroogde tomaten. Voeg helemaal op het einde de pijnboompitten toe en kruid met peper en zout.

Stap 5: Versnij de lamskronen en serveer met de groenten en de krielaardappeltjes.