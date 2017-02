Lady Gaga bungyjumpt van het stadiondak tijdens Super Bowl

Vervolgens sprong de superster in een zilveren pakje dat blijkbaar een harnas was met kabels naar beneden. Ze landde midden op het veld, dat traditiegetrouw halverwege de wedstrijd wordt ingericht als podium voor één van 's lands grootste shows.



Het optreden van Lady Gaga werd door Fox met een paar seconden vertraging uitgezonden. Volgens Amerikaanse media was de zender bang dat de politiek uitgesproken ster van de gelegenheid gebruik maakt om onaardige dingen over Donald Trump te zeggen. Dat wilde Fox niet live uitzenden. Toch heeft Gaga geen openlijke politieke uitspraken gedaan tijdens haar show, maar bracht ze vooral een boodschap van inclusiviteit.



Voorafgaand aan de wedstrijd zongen musicalsterren van de Broadway-hit Hamilton hun eigen versie van 'America the Beautiful'. Daarin voegden de vrouwen 'sisterhood' toe aan het traditionele 'brotherhood', wat bij een enkele football-coach tot fronsende wenkbrauwen leidde.

Million points of light. Beautiful light show. @ladygaga #SB51 #HalfTimeShow pic.twitter.com/yUCruPhEOr — Susan Tran(@ susantran) 05/02/17 01:00