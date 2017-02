Kiplekker! Hartige kippentaartjes voor groot en klein

Wat heb je nodig:

1 rol kant-en-klaar bladerdeeg

350 g kippengehakt

2 stengels groene selder, in blokjes

1 teentje look, geperst

1 ui, gesnipperd

1 preistengel, in ringen

1 grote wortel, in plakjes

1 grote tomaat, in blokjes

scheutje witte wijn

1,5 tl gedroogde oregano

1 ei, losgeklopt

olijfolie extra vierge

peper & zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Bak de ui met de look in olijfolie glazig. Voeg het gehakt toe en bak rul.

Stap 2: Voeg de selder, prei, wortel en tomaat toe en bak even mee. Breng op smaak met peper, zout en oregano. Giet er de witte wijn bij en laat even inkoken.

Stap 3: Verdeel het gehaktmengsel over een ovenschaaltje per persoon. Dek elk schaaltje af met een plakje deeg. Prik een gaatje in het deeg zodat het vocht kan ontsnappen. Bestrijk het deeg met het losgeklopt ei. Bak de pasteitjes 15 minuten in de oven tot het bladerdeeg gaar en goudbruin is.