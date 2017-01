Kijk nu al uit naar het ontbijt: smoothiebowl

Wat heb je nodig:

(1 kom)

sap van 1/2 limoen

sap van 1 sinaasappel

1/2 banaan, in stukken

100 ml yoghurt op Griekse wijze

2 el muesli

2 tl honing

enkele blaadjes munt



Voor de topping:

handvol kokosblokjes

1/2 sinaasappel, in partjes

1/2 banaan, in plakjes

takjes munt



Zo maak je het:

Stap 1: Mix alle ingrediënten voor de smoothie met de helft van de honing en giet in een diepe kom.

Stap 2: Beleg de smoothie met de toppings, garneer met de munt en druppel er de resterende honing over.