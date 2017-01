Kerncentrales of niet: energie wordt sowieso duurder

De kernuitstap zal de prijs van onze elektriciteit verdubbelen tegen 2030. Met die opmerkelijke conclusie domineerde Febeliec, de vereniging van de industriële energieverbruikers, gisteren het nieuws. Al jaren klagen zij over hun hoge energiefactuur. Nu komt onderzoeksinstelling Energyville in hun opdracht met opmerkelijke cijfers aanzetten.

Als België doorgaat met de geplande kernuitstap in 2025, zullen de kosten voor de jaarlijkse energieproductie verdubbelen tot 4,4 miljard euro. In dat geval moeten we immers windparken en gascentrales bouwen om het verlies aan energie op te vangen. Ook de import van elektriciteit en gas gaat fors omhoog. De gemiddelde gasprijs stijgt van 13 euro naar 27 euro per megawattuur in 2030.