Kan een rechter oordelen én troosten?

“Laat het los”, zo luidde het advies eerder deze week van een politierechter aan een vader. De veroorzaker van het ongeval waarbij zijn zoon overleed, was net vrijgesproken. Die woorden zetten kwaad bloed bij de slachtoffers. Zouden ze meer steun van een rechtsprekend iemand mogen verwachten?

“Alle begrip. Als ik zelf in de rechtbank de strafmaat had gehoord, dan was ik ook woest geworden. Maar toen ik het vonnis kreeg, stond ik in mijn living. Je gaat niet roepen tegen je eigen muren.”