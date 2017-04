Kaart geweigerd? Man wordt gek

Je kredietkaart die geweigerd wordt aan de kassa: het is best frustrerend. Maar een man in de Verenigde Staten reageerde wel érg overdreven. Hij haalde uit naar de winkelbediende en bekoelde zijn woede op de kassa. Daarna slingerde hij enkele bananen naar een andere werknemer om ten slotte de winkel te verlaten.

Wat de man bezielde, is niet helemaal duidelijk. Maar volgens het personeel van de winkel werd zijn kredietkaart geweigerd toen hij wou betalen voor een pakje M&M's.

Het incident dateert van februari maar de politie van Sant Ana (Californië) verspreidt de video nu om de dader op te sporen.