Jongetje (8) heeft zin in een cheeseburger en rijdt met met zusje (4) in auto naar McDonald's

Voorbijgangers die het jongetje samen met zijn 4-jarige zusje door East Palestine, in de staat Ohio, zagen rijden, waarschuwden de politie. Volgens agent Jacob Koehler zagen de kinderen kans het huis uit te glippen toen de vader naar bed was gegaan en de moeder op de bank in slaap was gevallen.



Het jongetje vertelde tegen de politie dat hij had leren rijden door filmpjes op youtube te bekijken. Hij reed zonder ongelukken te maken zo'n anderhalve kilometer naar het fastfood restaurant. Volgens getuigen hield hij zich keurig aan de regels, zo meldt Fox8news.



Cheeseburger en chicken nuggets

De jongen en zijn zusje kregen elk een cheeseburger en chicken nuggets terwijl ze wachtten op hun grootouders, die door de autoriteiten waren ingelicht. Zij brachten hun kleinkinderen naar het politiebureau, waar ze later werden opgehaald door hun ouders.



Er is geen aanklacht tegen het jongetje of de familie ingediend.