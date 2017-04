Jill Peeters waarschuwt: "Haal je muts maar boven, er komt vrieskou aan"

Droge paaseieren

Het blijft vanmiddag nog tijdelijk grijs in de Ardennen met hier en daar neerslag. Elders wordt het droog en vooral aan zee verwacht het KMI ook enkele opklaringen. Temperaturen schommelen van 8 graden in de Ardennen tot 13 graden elders. Het KMI waarschuwt nog steeds voor CO-vergiftiging. Paaseitjes rapen zal morgenochtend wellicht op de meeste plaatsen droog kunnen, maar na de middag volgen nieuwe perioden van regen. Vanavond en -nacht krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden.



Op de meeste plaatsen blijft het droog maar in het noorden en vooral nabij de Nederlandse grens kan er soms een bui vallen. Het wordt een koele nacht met minima van 2 tot 5 graden in de Ardennen, 5 tot 7 graden in het centrum en het westen en 7 of 8 graden aan zee. De wind waait zwak of matig uit het westen.



Morgen verwacht het KMI eerst nog een paar opklaringen en overwegend droog weer. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt met vanaf het noordwesten perioden van meestal lichte regen en buien. De frisse maxima schommelen van 7 tot 9 graden in de Ardennen en liggen rond 10 of 12 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit noordwestelijke richtingen.



Maandagochtend is het zwaarbewolkt met regen. In de loop van de dag komen er opklaringen vanuit het noordwesten maar het wordt ook wisselvallig met kans op buien. Maxima tussen 6 graden in de Ardennen en 11 graden in het centrum van het land. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen.