Jambon: "IS commandeert niet langer, maar inspireert. Dat is afschuwelijk"

Share Vroeger werden ze opgeleid om aanslagen te plegen, nu roept IS om 'iets' te doen en veel slachtoffers te maken

In de Britse hoofdstad staken drie mannen tientallen mensen neer. Zeven kwamen daarbij om het leven, vele andere liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De daders zouden radicale moslims geweest zijn.



Minister Jambon legde uit dat de modus operandi van zulke terroristen veranderd is. "Vroeger werden ze opgeleid om aanslagen te plegen, nu roept IS om 'iets' te doen en veel slachtoffers te maken. IS commandeert niet langer, maar inspireert. Dat is afschuwelijk."



Dit geweld moet worden aangepakt door tekenen van extremisme vroeg te ontdekken, betoogde Jambon. "Daarom worden in de gemeenten Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC's) opgericht, met mensen met oren en ogen in de straat." Jambon deinst ervoor terug in een "klikkersmentaliteit" terecht te komen - "we hebben dat gekend in Oost-Europa, maar nu staan we daar nog ver vanaf" - maar beseft naar eigen zeggen dat hij op de medewerking van de moslimgemeenschap moet rekenen.



"Het wij/zij-verhaal bestaat, maar het gaat daarbij niet om de moslims tegen de anderen. Wel om wij die het goed menen met onze gemeenschap, waaronder de moslims, en zij die het niet goed menen. Er zijn problemen met het gewelddadig segment van de moslimgemeenschap, we mogen ons hoofd daarvoor niet in het zand steken", aldus Jambon. Hij legde uit dat de Facebook-post van zijn partijgenoot en staatssecretaris Theo Francken van zondag ook zo begrepen moet worden. "Wij zullen winnen. Niet zij. Wij", schreef Francken.



"Dit mag gerust reactie uitlokken", zei Jambon. "Wij zijn wie het goed meent met onze gemeenschap. Wij moeten ons allemaal samen afzetten tegen wat in Londen, Manchester... gebeurd is. En tegen wie geweld gebruikt om zijn ideeën ingang te doen vinden."