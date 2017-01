It's a wrap! Omelet met lekkere groentevulling

Wat heb je nodig:

Voor 1 wrap:

2 eieren

2 el melk

2 el gehakte bieslook

2 plakjes hesp

3 kerstomaatjes, in plakjes

1/2 komkommer, in julienne

25 g rucola

1 el geraspte Parmezaanse kaas

boter

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kluts de eieren met de melk en bieslook los. Kruid met peper en zout.

Stap 2: Verhit wat boter in een koekenpan en bak de omelet.

Stap 3: Beleg de omelet met de hesp, de tomaatjes, komkommer en rucola. Bestrooi met de Parmezaanse kaas. Rol de omelet op en snij hem in twee.