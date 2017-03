IS maakt nieuwe dreigvideo in Antwerps Centraal Station: "We zijn er nog altijd"

"We zijn hier nog." Met die boodschap heeft terreurgroep Islamitische Staat een nieuw dreigfilmpje op ons afgestuurd. Opvallend: de beelden werden genomen in het Centraal Station van Antwerpen.

Het Britse dagblad 'Daily Express' heeft het filmpje deze avond op haar website gepubliceerd. De schokkende clip werd ontdekt door een terreurexpert die online dagelijks op zoekt gaat naar filmpjes en berichten die leden van terreurgroep IS naar elkaar sturen. Dat gebeurt meestal op berichtendienst 'Telegram'.



Op de beelden, die allicht nog niet zo lang geleden gemaakt zijn, is te zien hoe een man over het Koningin Astridplein in Antwerpen wandelt en al filmend het Centraal Station binnenstapt.

Stem "Op de achtergrond hoor je een stem die zegt dat 'we er nog altijd zijn' en dat 'we van plan zijn aan te vallen'", zegt hoogleraar criminologie Ahmet Yayla. Hij is verbonden aan de George Mason University in Virginia, de Verenigde Staten. De man is gespecialiseerd in terrorismebestrijding. ©screenshot

"De muziek op de achtergrond is trouwens dezelfde als diegene die werd gebruikt in de video voor de aanval op de Turkse nachtclub Reina. Toen hoorde je de dader 'snel, snel' roepen, een waarschuwing dat een aanval nakende was." Op oudejaarsavond richtte Abdulgadir Masharipov inderdaad een waar bloedbad aan tijdens een feest in de hoofdstad Istanboel. 39 mensen lieten het leven, ook een Belg kwam om.

"Dreiging aannemelijk" "Het is dus vaak zo dat er een video wordt geschoten vooraleer er daadwerkelijk een aanslag plaatsvindt", zegt Yayla nog. "Ik geloof dat een dreiging ook hier aannemelijk is." Yayla gaat er dus vanuit dat de beelden echt zijn. "Aanvankelijk werd ook het filmpje van de Turkse nachtclub als fake omschreven, maar een paar weken later besefte iedereen dat het om een echte video ging." Ook Anis Amri, de man die op 19 december een truck over de kerstmarkt van Berlijn stuurde, maakte voor zijn raid eerst een filmpje. Je zag hem toen wandelen over een brug, ergens in Europa. ©Telegram