Hoe politici en burgers elkaar het jawoord gaven in Antwerpen

Woensdag 15 maart, 12 uur, de ambtswoning van Vlaams minister-president Bourgeois

‘Respect.’ Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) schudt actievoerder Manu Claeys de hand op de ‘historische’ persconferentie over Oosterweel. Twee jaar geleden zaten politici en actievoerders met gefronste wenkbrauwen en gekruiste armen tegenover elkaar. Nu is het vertrouwen groot. “Spreading the love, dat was mijn taak”, lacht Alexander D’Hooghe (44).

De Vlaamse regering gaf hem, de ‘over­kappingsintendant’, de taak een koude oorlog van 21 jaar oud te ontdooien.