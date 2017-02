Hoe de nieuwe vreemdelingenwet bijna onopgemerkt bleef

Het is opvallend hoe de aanpassingen aan de vreemdelingenwet twee weken na de goedkeuring in het parlement nog altijd scherpe reacties uitlokken. De discussie erover kwam dan ook pas laat op gang, twee dagen voor de stemming, door een column van Matthias Somers (denktank Minerva) in deze krant. Nochtans zat de wet er al een tijd aan te komen.

Al sinds maart 2016 was het wetsontwerp van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in voorbereiding in een interkabinettenwerkgroep.