Hier komt de Trump van Ninove: Vlaams Belang-politicus Guy D'haeseleer

Een filmpje van vechtende jongeren in het station zette Ninove deze week op de kaart als 'het nieuwe Molenbeek'. Toevallig, of misschien juist niet, is Ninove de stad waar Guy D'haeseleer met zijn Forza Ninove veel kans maakt om in 2018 de eerste burgemeester van Vlaams Belang te worden. 'Het is hier gewoon wachten tot de eerste dode valt.'

Het Oost-Vlaamse provinciestadje (38.000 inwoners) oogt niet minder vredig dan het klinkt, al heeft iedereen het er nu wel al de hele week over, dat viraal gegane filmpje van die vechtpartij onder een 15-tal tienerjongeren, vorige week aan de fietsenstalling naast het station.