Hem zouden ze weleens kunnen terugvinden met een schaar in zijn nek

In de verte was iemand een conducteur aan het uitschelden. Wellicht niet eens onterecht. Zo’n machtswellusteling die al zijn zelfrespect uit zijn kepie haalt. Die ’s ochtends nog voor het pissen zijn fluitje al om zijn nek heeft hangen en ’s avonds zijn kinderen naar bed stuurt met drie minuten vertraging. Maar dan wel exáct drie.

De geur van bedorven americain vulde de hele wagon. Hij wist niet zeker of de geur kwam van het vuilnisbakje in de zijwand, of van het gore wijf dat schuin tegenover hem zat. Ze zag eruit alsof ze net uit een kartonnen doos op een Brussels voetpad kwam gekropen en rook alsof ze met zeven was. Zijn koninkrijk voor een stuk zeep.

Het tafelblad was getooid met viltstift en een vuile woordenschat. Arme Lindsay. Ze wist vast zelf niet eens dat ze e kutwuv was. Of het telefoonnummer dat ernaast stond het hare was, was niet meteen duidelijk. Ook de swastika hulde zich in raadsels.