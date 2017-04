Helemaal 'ondersteboven' van tarte tatin

Wat heb je nodig:

5 stevige appels

1 rol kant-en-klaar bladerdeeg

100 g suiker

40 g boter

scheutje water



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Schil de appels en snij het klokhuis eruit met een appelboor. Snij de appels in twee.

Stap 2: Doe de suiker in een ovenbestendige pan en voeg een scheutje water toe. Meng met een garde. Laat het suikerwater al roerend smelten. Roer er nog een lepel water door en haal van het vuur. Voeg 2/3 van de koude boter toe. Blijf roeren met de garde tot de boter gesmolten is.

Stap 3: Schik de halve appels met de bolle kant naar onder op het suikerwater. Smelt de resterende boter in de microgolfoven en bestrijk er de appels mee.

Stap 4: Leg het bladerdeeg bovenop de appels. Plooi het overhangende deeg naar binnen. Maak in het midden van het deeg

een gaatje, zodat stoom kan ontsnappen tijdens het bakken.

Stap 5: Zet de taart 30 minuten in de oven. Haal uit de oven en plaats een groot bord omgekeerd op de pan. Draai de pan om, zodat de taart op het bord valt. Serveer de taart warm of koud.



Tip: Lekker met wat verkruimelde speculaas.