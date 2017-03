Guilty pleasure-alarm! Maak je eigen smeuïge witte chocoladeblokjes

Zin in zoet? En moet het ook nog eens snel gaan? Chocoladefudge is the answer. Met frambozen uiteraard, om toch een beetje te doen alsof we goed bezig zijn.

Wat heb je nodig:

300 g suiker

250 g zure room

150 g boter

zout

150 g witte chocolade

150 g room

250 g frambozen



Zo maak je het:

Stap 1: Doe de suiker, de zure room, de boter en een snufje zout in een steelpan. Breng al roerend aan de kook. Voeg de witte chocolade toe en laat smelten.

Stap 2: Giet er de room bij en voeg de frambozen toe. Stort het beslag uit op een met bakpapier beklede plaat en laat opstijven in de koelkast.

Stap 3: Snij de chocoladefudge in blokjes en serveer.