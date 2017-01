Grijs maar zacht begin van de week

Ook vanavond en 's nachts blijft het meestal zwaarbewolkt. In Hoog-België, en later ook in de streken nabij de Franse grens, valt wat lichte neerslag. Plaatselijk en vooral op de hoogten kan het zicht beperkt worden door mist of aanvriezende mist. De minima liggen tussen 0 en 5 graden.



Morgen is het overwegend zwaarbewolkt met af en toe regen of motregen, vooral in het westen en zuiden van het land. Maxima rond 7 of 8 graden in het centrum van het land bij een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind.



Opklaringen

Woensdag betrokken met perioden van lichte regen bij 11 graden. Donderdag is het veelal droog en zijn er enkele opklaringen bij een zachte 11 graden. Vrijdag is een grotendeels droge dag al vergroot tegen het einde van de dag de kans op regen vanaf het westen. Er zijn enkele zonnige perioden mogelijk en het is nog steeds zacht met zo'n 10 à 11 graden. Tijdens het weekend trekken er soms vrij actieve regenzones door het land en is het vrij winderig met vooral op zaterdag rukwinden en veel wind. Zaterdag is het nog zo'n 9 graden, zondag nog zo'n 8 graden.