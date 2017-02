Graaiende Fillon voelt zich slachtoffer van 'staatsgreep'

Maar het is onduidelijk waarmee Penelope Fillon, dochter Marie en zoon Charles zich onledig hielden. Fillon geeft geen details over hun werkzaamheden en geen van de drie beschikte ooit over een toegangsbadge van het parlement. Bovendien waren beide kinderen op het moment van de feiten nog geen advocaat, maar rechtsstudenten.

Het wordt iets te flagrant om zonder gevolgen te blijven: uit onthullingen van het satirische blad Le Canard Enchaîné blijkt dat Fillons vrouw Penelope tussen 1998 en 2007 830.000 euro verdiende als parlementair assistent van haar man. Dat is ruim 300.000 euro meer dan Fillon tot nog toe heeft toegegeven. Bovendien betaalde de presidentskandidaat in 2007 en 2011 83.000 euro overheidsgeld aan zijn twee kinderen die hem in hun hoedanigheid als advocaat geholpen zouden hebben bij zijn werk al verkozene.

Thuisarbeid

Fillon verdedigt zich door te stellen dat zijn gezinsleden aan thuisarbeid deden en verder beweert hij dat zijn dochter hem hielp met het schrijven van zijn boek La France peut supporter la vérité, een boek waarvan de titel niet enkel een wrange nasmaak nalaat, maar waarvan vele Fransen zich afvragen of het wel te verantwoorden is dat politici publieke fondsen aanwenden voor een PR-boek.

Het Franse gerecht ondervroeg Fillon en zijn vrouw al meermaals en deze week vond een huiszoeking plaats in Fillons parlementaire kantoor.

Er hangt Fillon ook nog een tweede schandaal boven het hoofd: in 2012 richtte hij zijn adviesbureau 2FConseil op, dat gebeurde dertien dagen voor zijn eedaflegging als parlementair. Net op tijd: want om belangenvermenging te vermijden, mogen zittende Franse parlementariërs geen adviesbureau beginnen. Momenteel wordt onderzocht aan wie Fillon diensten verstrekte en of er geen belangenvermenging was. Wat nu al duidelijk is, is dat hij tussen 2012 en 2015 met 2FConseil 757.000 euro verdiende.

Fillon zegt dat het ongehoord is dat in volle presidentiële campagne een strafrechtelijk onderzoek en een mediathieke aanval tegen hem gelanceerd wordt. Tijdens een bijeenkomst met de partijtop speelde hij bijzonder hoog spel en sprak hij van een staatsgreep. “Kan iemand zich inbeelden dat de presidentsverkiezingen gegijzeld worden? We worden geconfronteerd met een poging tot institutionele staatsgreep. Waarom zouden al die beschuldigingen net nu naar buiten komen? We moeten deze staatsgreep veroordelen. We moeten ophouden met defensief te zijn.”

Hoewel de presidentskandidaat voorlopig de steun behoudt van de partijtop, verklaren nogal wat politici van Les Républicains dat de positie van hun presidentskandidaat onhoudbaar is geworden. Voorlopig doen ze dat vooral anoniem en off the record.