Gezond genieten: frozen yoghurt met een zelfgemaakte crumble

Wat heb je nodig:

Voor de crumble:

200 g boter

300 g bloem

175 g suiker

snufje zout

500 g gemengde rode vruchten (diepvries)



Voor de frozen yoghurt:

200 ml yoghurt op Griekse wijze

100 g suiker

8 g vanillesuiker

200 ml room (30% vet)



Zo maak je het:

Stap 1: Meng in een kom de yoghurt met de suiker en de vanillesuiker en roer tot de suiker is opgelost.

Stap 2: Klop de slagroom in een kom stijf en schep onder het yoghurtmengsel. Schenk het in een diepvriesdoos en laat het in de diepvries in 4 uur bevriezen. Roer het mengsel elk halfuur met een vork om, zodat de ijskristallen breken.

Stap 3: Verwarm de oven voor op 180°C. Snij de boter in kleine stukjes. Meng de bloem, een snufje zout en de suiker door elkaar. Voeg beetje bij beetje de klontjes boter toe en blijf mengen tot je broodkruimels krijgt.

Stap 4: Vet een ovenschaal in met boter. Vul met het diepvriesfruit en strooi er de deegkruimels over. Zet 40 minuten in de oven tot de crumble bruin is en het fruit bubbelt. Serveer de crumble met een bolletje yoghurtijs.