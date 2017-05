Gezond duo: asperges en zalm en papillot

Wat heb je nodig:

4 zalmfilets (800 g)

12 groene asperges

8 witte asperges

150 ml rode pesto

50 g groene olijven, gehalveerd

50 g zwarte olijven, gehalveerd

1/2 courgette, in blokjes

enkele takjes tijm

2 lente-uitjes, in ringen

sap van 1/2 citroen

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C.

Stap 2: Schil de witte asperges en snij de harde onderkant weg. Snij ook de harde onderkant van de groene asperges weg. Bedruppel de asperges met olie en kruid met peper en zout.

Stap 3: Neem voor ieder persoon een voldoende groot vel bakpapier, bestrijk met olijfolie en verdeel er de asperges over. Leg er de zalmfilets op en besmeer de zalm met een lepel pesto. Verdeel er de courgetteblokjes en olijven over. Kruid met peper en zout, bedruppel met citroensap, bestrooi met lente-uitjes en leg er een takje tijm op.

Stap 4: Vouw de pakketjes goed dicht, leg ze op een ovenplaat en zet 20 minuten in de oven. Lekker met gebakken krieltjes of pasta.