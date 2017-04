Gert Verhulst overtuigt Koen Crucke om Heidiland in Plopsaland mee te openen: "Nooit meer van mijn leven"

"Ik heb dat nog nooit in mijn leven gedaan, ik durfde dat allemaal niet. Maar Gert heeft met overtuigd. Ik ben blij dat het gedaan is, nooit meer van mijn leven. Voor de mensen die dat graag doen, is het een aanrader, maar voor mij, neen, echt niet", lachte een bleke Koen Crucke achteraf. Zwitsers dorpje Na heel wat problemen met de vergunning was het eindelijk zover en kon de nieuwe themazone Heidiland eindelijk open gaan. Heidiland ziet eruit als een Zwitsers dorpje met als belangrijkste aandachtstrekker de nieuwe coaster van 600 meter lang, volledig in hout opgetrokken. Plopsa trok 7 miljoen euro voor de nieuwe zone. Het themapark werd ingehuldigd met een grootse show in het Plopsa Theatre. Onder meer Gert Verhulst en Vlaams minister van Energie Bart Tommelein tekenden in voor het eerste ritje op Heidi the Ride.

Tegelijkertijd gaf CEO Steve van den Kerkhof nog een stand van zaken van een aantal lopende projecten. Vorig jaar gaf de Plopsa Group al te kennen verder te willen werken op het concept van Plopsaqua, het waterattractiepark waarvan een eerste vestiging net naast Plopsaland De Panne kwam. Er loopt een marktbevraging in Antwerpen en in Mechelen, op de site van Technopolis. Maar er zouden ook nog gesprekken zijn met tal van gemeenten, verspreid over het hele land. Zo kwam Plopsaqua er in samenwerking met De Panne.



Hotel

Ook in De Panne zelf staat er nog vanalles op de planning. Zo is begonnen met de bouwaanvragen voor de bouw van het Plopsa hotel dat in 2019 moet opengaan. Het hotel zal 127 kamers tellen goed voor 500 gasten. Plopsa kocht ook een camping aan langs het park, waar tegen 2020 nog eens 1.000 bezoekers kunnen overnachten. De groep wil er kleine themahutten bouwen. De groep wil van het attractiepark een meerdaagse bestemming maken.



Ook in het buitenland wordt er fors geïnvesteerd. Zo is de groep volop bezig met de bouw van een themapark Mayaland in Polen nabij de Duitse grens, op 80 kilometer van Berlijn. Plopsa rekent op Duitse en Poolse bezoekers en wil daarmee een nood invullen want Polen telt geen enkel attractiepark.