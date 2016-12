Wetenschap

Geloven in vals nieuws? Het ligt aan ons brein

Neurologen hebben ontdekt dat we nog harder in onze politieke meningen gaan geloven wanneer we feiten voorgeschoteld krijgen die aantonen dat we verkeerd zitten. In onze hersenen gaat het er zo aan toe dat er weinig te beginnen is tegen valse waarheden, zeker wanneer het om politiek gaat.