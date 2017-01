Friyay: deze enchilada's zijn in een wip klaar

Wat heb je nodig:

500 g varkens-/rundgehakt

8 tortilla-wraps

400 g tomatenblokjes

100 g paprika, in blokjes

100 g groene selder, in blokjes

100 g courgette, in blokjes

100 g kerstomaatjes, in partjes

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

50 g geraspte kaas

snufje paprikapoeder

snufje cayennepeper

peper en zout

olijfolie extra vierge



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Doe de tomatenblokjes in een pan en kruid met peper en zout. Laat 10 minuten zachtjes pruttelen.

Stap 2: Fruit de ui met de knoflook in olijfolie. Voeg het gehakt toe en bak rul. Breng op smaak met het paprikapoeder, de cayennepeper, peper en zout.

Stap 3: Voeg de groenten, behalve de kerstomaatjes, toe. Laat 5 minuten pruttelen.

Stap 4: Schep wat van het gehaktmengsel in het midden van elke wrap en rol op. Leg de opgerolde wraps in een ingevette ovenschaal. Schep er wat van de tomatensaus over, beleg met de kerstomaatjes en bestrooi met de kaas. Zet de ovenschaal 25 minuten in de oven. Bestrooi voor het serveren eventueel nog met gehakte peterselie.