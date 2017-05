Fris einde van de werkweek (zondag opnieuw 20 graden)

In het oosten van ons land zorgt een regenzone, die zich over Luxemburg en Duitsland verplaatst, voor meer bewolking en in de grensstreken mogelijk ook voor wat lichte regen. Het blijft fris met maxima tot 11 graden in de Ardennen en tot 16 graden in het centrum en het westen. Dat meldt het KMI.



Deze avond kan er aanvankelijk nog hier en daar een bui vallen. In de loop van de nacht wordt het overal droog en klaart het uit. Naar de ochtend toe kan zich wel hier en daar opnieuw lage bewolking vormen. De temperaturen dalen naar 3 of 4 graden in de de Ardennen, elders verwachten we minima tussen 5 en 8 graden.



Zaterdag begint, op wat lokaal ochtendgrijs in het zuiden van het land na, met brede opklaringen. In de loop van de dag worden geleidelijk meer stapelwolken gevormd en lokaal kan er een bui vallen. 's Avonds krijgen we opnieuw meer opklaringen en wordt het droog. De maxima liggen rond 13 of 14 graden in de Ardennen en tussen 16 en 18 graden elders.



Zondag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af, maar het blijft overwegend droog. De temperaturen stijgen tot 20 graden in het centrum van het land.



Maandag blijft het droog en is het overwegend zonnig al komen er geleidelijk meer hoge wolken opzetten. De temperaturen komen op vele plaatsen boven 20 graden uit. Mogelijk schuift in de loop van de avond of nacht een regenzone over het land.



Dinsdag eerder wisselvallig met af en toe opklaringen, maar ook enkele lichte buitjes. De temperaturen stijgen tot 17 à 18 graden in het centrum van het land. Woensdag wordt het fris met buien, mogelijk ook onweer. Het wordt ook frisser met temperaturen in de buurt van 14 of 15 graden. Donderdag wordt de kans op buien kleiner, maar de noordwestenwind houdt het fris.