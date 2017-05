Frankrijk heeft een nieuwe president, de wereld een Eurosong-winnaar: dit moet u weten voor u gaat eten

Ondertussen haalt ex-premier Valls zwaar uit naar de nieuwe president: "Hij is een gemeen iemand en heeft me vernederd."

2. Blanche: "Ik ben tevreden, hopelijk de Belgen ook"

363 punten kreeg ze uiteindelijk achter haar naam, wat maakte dat het tot het allerlaatste moment spannend was. En dat ze even geduld moest hebben voor ze wist waar ze geëindigd was. Maar Blanche is vooral trots op haar prestatie.

3. De regelmatig terugkerende kernvraag aan de Brusselse bobo’s: voor wie houdt u ons eigenlijk?

"Voor wie houdt u de inwoners van Londen, Parijs, Amster­dam en Berlijn eigenlijk als u denkt dat u ze met behulp van een paar smurfen, een zak bonbons en een flesje streekbier kunt weghalen uit hun eigen prachtige steden voor een bezoek aan Mayeurland?", vraagt Marc Didden zich af.