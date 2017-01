Flaporen voortaan verdwenen in 15 minuten

Zo'n vijf op de honderd Belgen hebben flaporen: de helft stoort er zich aan en een derde zou er iets aan willen doen, maar een operatie schrikt velen af. Voortaan is er een oplossing, zo signaleert Gazet Van Antwerpen: een implantclipje dat de oren naar achteren spant, onder plaatselijke verdoving en in een kwartier tijd.

Nu voeren plastisch chirurgen en neus-keel-oorartsen onder gehele of plaatselijke verdoving oorcorrecties uit. Met een insnijding achter het oor hervormen ze het kraakbeen, om zo de oren in een normale stand te krijgen. Die operatie neemt algauw anderhalf uur in beslag en is niet zonder risico's.

Maar nu is er de Earfold, een vondst van de Londense plastisch chirurg Norbert Kang. Die eenvoudige ingreep met een clipje is vanaf volgende maand in verschillende Belgische ziekenhuizen beschikbaar. Eerst wordt het oor plaatselijk verdoofd. In vijf à vijftien minuten spant de chirurg onderhuids een of twee clips over het kraakbeen. Hechtstrips houden de wondjes dicht, een drukverband is niet langer nodig en het resultaat is dus onmiddellijk zichtbaar.