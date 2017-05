Fikse onweersbuien trekken over ons land

Volgens weerman David Dehenauw kan het er vooral stevig aan toe gaan in het zuidoosten van ons land. Momenteel trekken de onweders boven Oost-Vlaanderen en het centrum van West-Vlaanderen. Noodweer Benelux meldt dan weer dat ook Leuven de volle laag krijgt, "met stevige onweersbuien en een pak bliksemontladingen".



Gisteren nog werd het vliegverkeer boven Zaventem een uur stilgelegd vanwege het onweer. Sommige straten in Vlaams-Brabant stonden even blank, maar andere noemenswaardige problemen waren er niet.



Wilt u in realtime volgen waar het onweert?