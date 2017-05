Fietsende mama vraagt in een open brief de hulp van minister Weyts

Beste meneer Weyts,

U vraagt ons om massaal onze auto vaker te laten staan. Ik volg u daar volledig in! Meer nog, ik help u daar zelfs een beetje bij. Vol goede moed kocht ik enkele weken geleden een nieuw stalen ros om er mij elke werkdag mee te verplaatsen: Aalst- Anderlecht- Aalst. Elke dag beleef ik 60 km lang de dolste avonturen! Maar zou u mij nu ook even willen helpen?



Rijd ik op de rijbaan omdat het fietspad echt te wensen overlaat, wijst de autochauffeur mij er op claxonerende wijze op dat er ook een fietspad is. Ik geef hem niet helemaal ongelijk, de auto blijft namelijk nog steeds de koning op onze weg... Rijd ik echter op het "fietspad", wijst de voetganger mij er - op bijna even vriendelijke wijze- op dat er nog een straat is om te fietsen. Ook hem geef ik niet helemaal ongelijk. Het fietspad is namelijk in zo een goede staat dat het verschil met het al even begaanbare voetpad klein is. Rijd ik dan weer de straat op, blijft mijn stalen ros haperen op de tramsporen en maak ik een salto die ik nog nooit eerder maakte.



U hoort het: dolkomische avonturen. Maar meneer Weyts, ik weet dat ook u twijfelt aan de positie van de koning in ons land. Wordt het dan niet eens tijd om ervoor te zorgen dat de koning op een veilige wijze kan opgevolgd worden? Zeker wanneer u van onze kleine prinsjes en prinsesjes ook verwacht dat zij de positie van de koning in twijfel stellen door dezelfde paden te betreden op hun weg naar school. Kortom, vooraleer u de koning aan de kant wil schuiven, zou het leuk zijn dat u eerst de weg van zijn opvolger vrij en toegankelijk probeert te maken. Ga gerust eens mee op avontuur om dit te ontdekken!



Oh, en als mevrouw Crevits toevallig in de buurt is, kan u dan eens vragen waarom de fietsvergoeding in het onderwijs zoveel lager ligt als in de private sector? Of moeten wij misschien minder hard trappen omdat we toch al zoveel verlof hebben? Dat zou ik zeker begrijpen.



Vriendelijke groeten van een fietser die nog niet te snel opgeeft.