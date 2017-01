Favoriet van de kinderen in de brooddoos: aardappelmuffins met ham

Wat heb je nodig:

500 g aardappelen, bloemig

200 g gekookte hamblokjes

120 ml melk

4 el bloem

1 tl bakpoeder

2 eieren

2 el boter

2 el gehakte bieslook

2 el geraspte Parmezaanse kaas

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Schil en kook de aardappelen gaar in licht gezouten water.

Stap 2: Giet af en pureer de aardappelen met een pureestamper. Roer er de boter, melk, ham, kaas en eieren door. Voeg de gezeefde bloem en het bakpoeder toe en roer goed om. Kruid met peper en zout en meng er de helft van de bieslook onder.

Stap 3: Vet muffinvormpjes in met boter en verdeel er het aardappelmengsel over. Zet 25 minuten in de oven. Bestrooi met de resterende bieslook. Lekker met een groene sla.