Europa machteloos tegenover Trump: "Dit is een geweldige wake-upcall voor Europa"

Vrijdagavond onze tijd ondertekende Donald Trump de executive act, die onder meer bepaalt dat burgers uit zeven landen al zeker de komende drie maanden de VS niet meer in mogen. In die periode wil de nieuwe president het hele Amerikaanse visabeleid onder de loep nemen. Een verregaande maatregel, maar toch duurde het meer dan 24 uur vooraleer Europa goed en wel leek te beseffen wat er gebeurd was.