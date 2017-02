Erg vindingrijk, maar hij loopt tegen de lamp: man gebruikt parkeerschijf op batterijen

De man uit Sint-Gillis, Brussel, had zijn wagen geparkeerd in de Tenderstraat in Mechelen. Op die plek is een bewonerskaart of parkeerschijf verplicht. Op het eerste gezicht leek de man de verkeersregels dus te volgen, maar tijdens een gewone controle stelden de parkeerwachters vast dat de schijf achter de autoruit er opvallend dik uitzag.



Het bleek uiteindelijk om een elektronische kaart te gaan die automatisch meedraait met de tijd. Het ding werkte op batterijen. De man hoopte op die manier onbeperkt te kunnen parkeren.



Zijn vindingrijkheid zal hem echter zuur opbreken, de man riskeert namelijk een boete wegens fraude en ook zijn rijbewijs zou hij wel eens kwijt kunnen spelen. Of hij de elektronische parkeerschijf zelf in elkaar had geknutseld of ergens had gekocht, is niet bekend.