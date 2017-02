Ik wil de vis niet verdrinken – tenzij het een pangasius is – maar naast post truth is post truut misschien wel even erg.

Ik verklaar mij nader. (Zij die het Antwerps niet machtig zijn: truut is onzin. “Truut in pakskes.”) Woensdag pakte CNN kakelend en kamerbreed uit met het nieuws dat die van Jay Z zwanger is. ‘Breaking news!’ stond er onder. In dikke letters en al. Zwanger! VAN EEN TWEELING! Stop het persen!

Er is zo veel breaking news dat er eigenlijk geen gewoon nieuws meer is.