En dit was haar jongste. Hendrik had het tweede leerjaar mogen overslaan en was ook op de muziekschool de beste. Bij het klasconcert had hij zelfs een solo mogen spelen op zijn dwarsfluit. ©Stefaan Temmerman

Op de foto stond een bleek ventje dat op school werd gepest omdat zijn moeder hem een dwarsfluit had opgedrongen. Maar wel briljant, jaja. Net Sartre, met dat luie oog.

Van de tweeëntwintig genodigden waren er zes komen opdagen. De meesten hadden al plannen, de rest gaf niet om jeugdsentiment. Eén mocht de ontwenningskliniek niet uit. Gelukzak. Ze had zelf ook liever drie uur in een recreatiezaal naar een puzzel zitten staren. De lul die vroeger per se altijd de bordvegers wilde uitkloppen en nu eindredactie deed voor een krant, verslikte zich in een olijf. Heelder dagen zeiken over cursiveren en interpunctie, maar nog geen olijf de baas kunnen. Geen wonder dat niemand nog gazetten las. Ze viste het tweede haar van de avond uit de pasta.

Haar toenmalige beste vriendin wilde altijd lerares worden, maar werkte nu voor een bank. Met kinderen leren lezen kocht je immers geen Louboutins op het einde van de maand, girl. Groot gelijk, vond de vetzak die ooit zijn examen Frans had ondergebraakt. Hij was in de gemeentepolitiek gegaan en zat al een halfuur in wijn gedrenkte partijstandpunten te verdedigen. Vooral wat negers betrof. Zijn vrouw droeg ook Louboutins als ze naar haar minnaar ging. Hij barstte in tranen uit.