Een man met een missie: Sugata Mitra wil de leerkracht vervangen door het internet

Stel je voor. Een doordeweekse schooldag wordt niet opgedeeld in blokken van 50 minuten waarin een leerkracht je de weg wijst in vakken als Nederlands, biologie of wiskunde. In de plaats kom je aan op school, deelt de leerkracht de klas of misschien wel de volledige school op in groepjes en gooit hij het volgende vraagstuk op tafel. Er stevent een meteoriet af op onze planeet.