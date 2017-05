De plas werd groter en groter en wat zonet nog een kat was, was nu vrijwel volledig omgeven door bloed. Op de muur zat een rode vlek. Een van de jongens porde nog een laatste keer met een tak in het gat in de schedel, maar de anderen sloften alweer voort. Hij wierp de tak tegen de muur en kwam hen achterna.

Het duurde niet lang voor ze het park bereikten. Hun leeftijdsgenoten zaten nu ergens in een groot gebouw een oud wijf te negeren die hen iets wilde bijbrengen over Napoleon of de industriële revolutie. Zij niet. Zij gingen de dag wegroken in het park. Een joenk zonder toekomst heeft niets aan het verleden.