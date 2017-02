Een budgetvriendelijk liefdescadeau? Verras met zoete Valentijnskoekjes!

Wat heb je nodig:

Voor +/- 16 koekjes:

225 g boter

150 g suiker

8 g vanillesuiker

1 eidooier

280 g bloem

snufje zout

aardbeienconfituur



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Meng de boter, suiker en vanillesuiker tot een romig mengsel. Voeg de eidooier toe en meng goed door. Doe er de bloem en zout bij en kneed tot een stevig deeg. Laat 1 uur in de koelkast rusten.

Stap 2: Rol het deeg uit op een met bloem bestrooid werkblad tot een dikte van een halve centimeter.

Stap 3: Steek met een hartjesvorm koekjes uit het deeg. Steek met een kleiner hartjesvorm een hartje uit de helft van de grotere hartjes. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 15 minuten in de oven. Laat de koekjes volledig afkoelen. Besmeer de grotere hartjes met confituur en druk de andere helft hier bovenop.



Tip: Om te voorkomen dat je koekjes teveel uitlopen tijdens het bakken kun je de reeds uitgestoken koekjes nog een 15-tal minuten extra koelen in de koelkast (of even in de vriezer). Zijn ze toch te veel uitgelopen, steek ze dan nogmaals uit van zodra ze uit de oven komen.