Duits ijsbeertje voor het eerst in openbaar

In de dierentuin van München in Duitsland is een baby ijsbeer voor het eerst aan het publiek getoond. De baby werd op 21 november geboren, en heeft eerst enkele maanden in alle rust doorgebracht, weg van alle drukte.



Een naam heeft het jonge dier nog niet. De verzorgers weten sinds begin deze maand wel al dat het om een meisje gaat. De ouders van de baby wonen sinds 2010 als een trouw koppel samen in deze zoo van Hellabrunn.