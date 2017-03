Druïden in Londen vieren komst van de lente

In Londen hebben druïden het begin van de lente gevierd. In witte gewaden en kappen voerden aanhangers van het Keltische druidendom voor de Tower of London rituelen uit ter verwelkoming van de equinox. Voor astronomen begint de lente als de zon van het zuiden naar het noorden over de equator trekt. Als de zon loodrecht boven de evenaar staat, dan is er sprake van een dag en nachtevening, een dag waarop de dag en de nacht even lang duren.

Druïden waren in de Keltische samenleving en mythologie spirituele geleerden. Hedendaagse druïden baseren zich op verschillende manieren op praktijken en overtuigingen van de historische druïden. Het moderne druïdendom wordt deels ook door andere godsdiensten beïnvloed.



Ze aanbidden echter ook natuurgoden zoals de zon, de maan en de aarde. Het druïdendom is in het Verenigd Koningkrijk sinds 2010 als godsdienst erkend. ©Getty Images