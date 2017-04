Droge maar grijze dagen, zonnig weekend op komst

's Nachts neemt de bewolking toe en kan er in het noordwesten eventueel wat regen vallen. Het wordt nevelig met lokaal vorming van mist. De minima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en 8 graden aan zee, bij een zwakke tot soms matige wind uit het noordwesten tot noorden.



Woensdag begint de dag op de meeste plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. Later op de dag zijn de opklaringen eerder schaars, maar het blijft wel overwegend droog. Het wordt wat frisser met maxima van 9 graden in Hoog-België en 13 of 14 graden in het centrum. De wind waait zwak tot overwegend matig uit noordwestelijke richtingen.



Donderdag is het bewolkt maar zo goed als droog met een matige noordwestenwind. In het noordoosten is eventueel een buitje mogelijk. De frisse maxima liggen tussen 7 en 12 graden. 's Avonds en 's nachts klaart het uit en kan het in de Ardennen lichtjes gaan vriezen.



Van vrijdag tot maandag krijgen we meer en meer zon. Vrijdag liggen de maxima rond 14 graden bij een matige westelijke wind, in het weekend stijgen de temperaturen richting 18 graden en is er weinig wind.