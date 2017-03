Dreigvideo Antwerpen-Centraal: politie schroeft extra toezicht terug

Het Britse dagblad 'Daily Express' zette het filmpje donderdagavond op haar website. De schokkende clip werd ontdekt door een terreurexpert die online dagelijks op zoek gaat naar filmpjes en berichten die leden van terreurgroep IS naar elkaar sturen. Dat gebeurt meestal op berichtendienst 'Telegram'. Op de beelden, die nog niet zo lang geleden gemaakt zijn, is te zien hoe een man over het Koningin Astridplein in Antwerpen wandelt en al filmend het Centraal Station binnenstapt. Een affiche van de expo Antwerp Chocolate Week van vzw Antwerpen Koekenstad - aan de ingang van het station -, betekent dat de video ergens de afgelopen twee maanden is opgenomen. De expo is gestart op 3 februari en loopt nog tot 31 maart. De Antwerpse politie liet deze ochtend weten het filmpje "zeer ernstig" te nemen en nam verschillende maatregelen. Zo werd het station "onder extra toezicht van de politie" geplaatst. Er zijn opvallend meer agenten aanwezig en rond het station staan heel wat politiewagens. Dat heeft ook politiewoordvoerder Sven Lommaert bevestigd. Intussen werd beslist de extra maatregelen terug te schroeven, omdat OCAD het dreigingsniveau niet verhoogt. Het blijft dus op 3. "Er is geen sprake van een concrete dreiging, dus niveau 3 is omvattend genoeg. Er is geen reden tot paniek", klonk het op het kabinet-Jambon. "De maatregelen die de politie reeds nam vóór het opduiken van de videoboodschap volstaan", laat de politie deze namiddag weten. "Indien nodig is Politie Antwerpen steeds in staat om opnieuw onmiddellijk bijkomende maatregelen te nemen." De militairen blijven wel in het straatbeeld aanwezig.

"We zijn hier nog"

Wat valt uit het filmpje nu eigenlijk af te leiden? "Op de achtergrond hoor je een stem die zegt dat 'we er nog altijd zijn' en dat 'we van plan zijn aan te vallen'", zegt hoogleraar criminologie Ahmet Yayla. Hij is verbonden aan de George Mason University in Virginia, de Verenigde Staten. De man is gespecialiseerd in terrorismebestrijding.

"De muziek op de achtergrond is trouwens dezelfde als diegene die werd gebruikt in de video voor de aanval op de Turkse nachtclub Reina. Toen hoorde je de dader 'snel, snel' roepen, een waarschuwing dat een aanval nakende was." Op oudejaarsavond richtte Abdulgadir Masharipov inderdaad een waar bloedbad aan tijdens een feest in de hoofdstad Istanboel. 39 mensen lieten het leven, ook een Belg kwam om.