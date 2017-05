Donderdag veggiedag: sushi met asperges

Wat heb je nodig:

200 g sushirijst

3 à 4 norivellen

2 el azijn

1 tl zout

1 tl suiker

1 handvol groene aspergepunten

1 wortel

1 avocado

sojasaus

1 sushi rolmatje



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de sushirijst zoals vermeld op de verpakking. Snij de wortel in julienne. Blancheer de aspergepunten. Haal het vruchtvlees uit de avocado en snij in reepjes.

Stap 2: Verwarm de azijn met het zout en de suiker enkele seconden in de microgolfoven. Roer goed door. Giet dit mengsel door de afgekoelde rijst.

Stap 3: Leg een rolmatje open. Leg er een norivel op. Maak je handen vochtig, neem een kleine handvol rijst en verdeel dit over het norivel. Leg er een rijtje wortelreepjes, avocadoreepjes en 2 groene aspergepunten op. Rol het norivel op met behulp van het matje en druk lichtjes aan. Snij de rol met een vochtig mes in porties van 2 cm.

Stap 4: Serveer de sushi met wat sojasaus.