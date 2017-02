Bent u ouder dan dertig? Dan is de kans zeer reëel dat u zich, net als modejournaliste Els De Pauw (Elle) even vergiste bij de beelden van het defilé van Dolce & Gabbana in Milaan. “Ik zag geen topmodellen, maar wel heel mooie, gewone mensen."

Klopt, maar Dolce & Gabbana plukten niet lukraak mensen van de straat, zoals Vetements onlangs deed deed. De meisjes en jongens die het Italiaanse modehuis wist te strikken voor de modeweek in Milaan zijn de sterren van het internet.