Dit zijn de tv-tips voor oudejaarsavond

La Grande Bellezza

Jep Gambardella, een Italiaanse journalist die in zijn jeugd een meesterlijke roman schreef, is sindsdien op zoek naar een thema voor de opvolger ervan. Maar waar schrijf je over als je leven bepaald wordt door mondaine feestjes, de Italiaanse culturele elite en vooral veel "blablaba" (Jeps woorden)? Tot hij uiteindelijk de grote schoonheid terugvindt. La Grande Bellezza. Met een Oscar, een BAFTA en een Golden Globe is dit Sorrentino op zijn best.

