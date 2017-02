Dit waren de Grammy's: een vloekende Adele, middelvingers naar Trump en functioneel naakt

Restart.....totally worth it! @Adele did this right for @GeorgeMichael ! #GRAMMYs pic.twitter.com/COgOG4Gsfy

Eenzelfde tafereel voltrok zich toen ze later op de avond ook nog de trofee voor Beste Album binnenrijfde. Een award die ze nadien in tweeën brak (zie foto): toeval? Of een symbolische daad, na haar emotionele speech, waarin ze de laatste plaat van Beyoncé ophemelde als “a monumental, soul-bearing album”? Verder liet ze zich ook nog ontvallen tegenover Queen Bey: “I adore you and I want you to be my mommy”. Quote van de nacht!

Grammy moment as Busta calls Trump "President Agent Orange," hit the"Muslim ban," and broke through a wall "#resist pic.twitter.com/Y7xy1UX8ZH

Nog méér politiek, uit onverwachte hoek

Ook de meest frivole popsterren lieten zich niet onbetuigd. Katy Perry bracht haar nieuwe single ‘Chained to the Rhythm’ in een wit broekpak en een glitterarmband waarop “Persist” te lezen was: een schijnbare verwijzing naar senator Elizabeth Warren.

Jennifer Lopez mocht op haar beurt een award uitreiken aan de beste nieuwkomer, en citeerde vooraf Toni Morrison: “This is precisely the time when artists go to work,” hoorden we haar zeggen. “There is no time for despair, no place for self-pity, no need for silence, no room for fear.”

Wat een moeder lijden kan

Beyoncé kon dit jaar een recordaantal nominaties achter haar naam zetten. Aanvankelijk leek ze ook de grote slokop te worden, maar uiteindelijk ging ze alleen naar huis met de prestigieuze muziekprijs voor beste muziekvideo (‘Formation’), en met Lemonade een award voor best urban contemporary album won.

Het record van meeste Grammy's in een jaar kon ze echter niet verbreken. Daarvoor had ze immers in elke genomineerde categorie moeten winnen.

Beyoncé maakte tijdens de Grammy’s wel een memorabele beurt door te verkondigen dat ze “in een wereld wil leven waarin kinderen in de spiegel kijken en zichzelf kunnen voorstellen in het Witte Huis.” De zwangere zangeres bracht ook een ode aan het moederschap, waarbij ze werd ingeleid door haar eigen moeder en haar dochtertje Blue Ivy even in beeld verscheen.