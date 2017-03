Dit moet u weten voor u gaat lunchen

Meer dan 20 miljoen mensen in vier landen dreigen de hongerdood te sterven. En daarmee staan we voor de grootste humanitaire crisis sinds 1945. Dat zegt Stephen O'Brien, een topman van de Verenigde Naties (VN).

4 Essen sluit winkelcentrum na terreurdreiging

Een winkelcentrum in Essen, in het westen van Duitsland, is vandaag gesloten nadat de politie informatie had gekregen over een imminente terroristische dreiging. De hele buurt rond het centrum is afgesloten.